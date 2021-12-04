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Uzay istasyonu değil, otomobil camı üretim alanı

Denizli’de otomotiv camı üretimi yapan firmanın, ürünlerini lamine yapmak için kullandığı özel alan uzay istasyonunu aratmıyor. Özel kıyafet ve klimatize edilmiş odada belli nem ve sıcaklık altında üretilen camlar, insan sağlığı açısından güvenli hale getiriliyor.

DENİZLİ 04.12.2021, 11:14
Uzay istasyonu değil, otomobil camı üretim alanı

Denizli’de otomotiv camı üretimi yapan firmanın, ürünlerini lamine yapmak için kullandığı özel alan uzay istasyonunu aratmıyor. Özel kıyafet ve klimatize edilmiş odada belli nem ve sıcaklık altında üretilen camlar, insan sağlığı açısından güvenli hale getiriliyor.

Denizli’nin organize sanayi bölgesinde hizmet veren ve dünyanın birçok ülkesine otomobil camı, traktör kabin camı ve cam tencere kapağı ihracatı yapan fabrikanın, araçlarda kullanılan ön camların üretiminde kullandığı özel alan uzay istasyonlarını aratmıyor. Fabrikanın içine özel olarak yapılan klimatize edilmiş odada belli nem ve sıcaklık altında üretilen araçların ön camları, iç cam ve dış cam olarak iki katmandan oluşuyor. Cam aralarına özel yapıştırıcı konularak camların yapıştırılması öncesi hazırlıkları yapılıyor. Bu işlem sırasında iki camın arasında özel bir temizlik işlemi yapılarak, toz ve kirden arındırılıyor. Çalışanlar özel anti statik kıyafet giyiyor. Alana özel hava duşlu vakumlu kapılardan geçilerek ulaşılabiliyor.

Fabrikanın üretim müdürü Selahattin Özder, plaka halinde temin edilen camın birçok özel prosesten geçirilerek araçlarda kullanılabilecek özellikte bir cam haline getirildiğini söyledi. Müdür Özder, “Lamine camların üretimini bu klimatize edilmiş özel odada gerçekleştiriyoruz. Lamine cam diye tabir ettiğimiz camlar, en az iki veya daha fazla cam katmanının aralarına yerleştirilen polivinil butiral malzeme ile ayrılmayacak şekilde birleştirilmesi sonucu elde edilen cam çeşididir. Odamız temiz oda şeklinde inşa edilmiş olup, klimatize olarak kullanılmaktadır. Oda içerisi belli bir nem oranı ve sıcaklıkta yaz kış sabit tutulmaktadır. Camlar birleştirilmeden önce iç cam ve dış cam arası özel bir temizlik işlemine tabi tutuluyor. Bu işlemden sonra camlar arasına PVB dediğimiz özel malzeme konularak camlar birleştiriliyor” dedi.

“Camda kırılma meydana geldiğinde insanlara zarar vermeyecek şekle geliyor”

Camların zarar vermemesi için özel işlemden geçtiği belirten Özder, “Camların birleştirme işlemi sonrasında bu odadan çıkartılıp camlara vakumlama işlemi yapılarak iki camın arasındaki hava boşlukları tamamen vakumlanarak gideriliyor. Bu esnada ısıtma ile camların birbiri ile kısmi yapışmasını da sağlanıyor. Böylelikle kısmi yapıştırılan cam, otoklav prosesine hazır hale geliyor. Otoklav prosesinde yüksek basınç ve sıcaklıkla camlar birbirine tamamen yapışıyor ve emniyet özelliği kazanıyor. Her hangi olumsuz bir durumda camda kırılma meydana geldiğinde insanlara zarar vermeyecek şekle geliyor. Araç camlarında, iş makineleri camlarında ve hatta birçok binada güvenlikli lamine cam olarak kullanıyor” şeklinde konuştu.

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