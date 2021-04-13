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Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
Denizli’nin Çal ilçesinde traktör ile tarlada çalışan sürücü şarampole devrilmesi neticesinde altında kalarak ağır yaralandı.
DENİZLİ 13.04.2021, 11:16
Denizli’nin Çal ilçesinde traktör ile tarlada çalışan sürücü şarampole devrilmesi neticesinde altında kalarak ağır yaralandı.
Kaza, Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktör ile tarlasını süren Halil G., direksiyon hakimiyetini kaybederek 1 metrelik şarampolden aşağı devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Halil G., Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kriko yardımıyla kurtarıldı. Sürücü yaralı olarak ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.