Traktörü fark etmeyerek arkadan çarptı
DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE ARKASINDA REFLEKTÖR BULUNMADAN SEYİR HALİNDE OLAN TRAKTÖR İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI.
Denizli’de gece saatlerinde arkasında reflektör bulunmadan seyir halinde olan traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Sarıgöl yolu üzerinde, gece saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde bulunan yabancı plakalı bir minibüs, arkasında reflektör ve uyarıcı bulunmayan N.T. yönetimindeki 45 H 9712 plakalı traktöre çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süreliğine yolu kapatırken vatandaşlar ise kendi imkanları ile traktörün römorkunu kenara çekti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, polis ekipleri, sürücüleri araçlarına gece vakti reflektör ve ya uyarıcı takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
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