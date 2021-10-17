TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2
Lig’in 8. Haftasında Malatya Yesilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor maçı, Yesiltepe Stadyumu’nde oynandı. İlk yarıyı Kızılcabölükspor 1-0 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Malatya Yesilyurt Belediyespor 2-1’lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.
Lig’in 8. Haftasında Malatya Yesilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor maçı, Yesiltepe Stadyumu’nde oynandı. İlk yarıyı Kızılcabölükspor 1-0 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Malatya Yesilyurt Belediyespor 2-1’lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar ;
Dk 16. Sol kanattan ceza sahası içine giren Vedat’ın pasını altı pas içinde Kıvanç plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
Dk 23. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Volkan kafayla fileleri havalandırdı. 1-1
Dk 62. Ceza sahası içince topla buluşan Alpay plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1
Dk 72. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Yiğit dokundu. Yiğit’in plase vuruşunu kaleci Ogün tokatladı.
Dk 75. Anıl’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bomboş pozisyonda Alpay kafayı vurdu. Top kaleci Ogün’de kaldı.
Dk 79. Sağ kanattan bindiren Mehmet Kaan’ın pası ile altı pas içinde topla buluşan Mustafa’nın plasesi kaleci Ogün’de kaldı.
Stat : Yeşiltepe Spor Kompleksi
Hakemler : Burak Güner, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Yahya Kemal Yurtbilir
Malatya Yeşilyurt Belediyespor : Ogün Karakaya, Fatih Gürden (46’ Deniz Ataç), Alpay Aldemir (90’ Furkan Karabatak), Caner Çolak, Metehan Andaç Özlü (85’ Avni Kürşat Özmen), Selim Dedekoç, Salih Sarıkaya, Caner Yılmaz (55’ Musa Buğrahan Kavaklı), Erhan Gözetlik, Burçin Yüksel, Volkan Serim
Yedekler : Muhammed Enes Salik, Ulaş Girgin, Sinan Yazıcı
Teknik Direktör : Hayati Palancı
Kızılcabölükspor : Amaç Ulaş Bayram, Adem Aydın, Yunus Emre Karakaya, Ali Aydın (85’ Can Bayırkan), Vedat Saygı, Anıl Yıldırım, Mehmet Akif Şerifoğlu (71’ Mustafa Altun, 83’ Emre Tekin Pınar), Alpay Eroğlu, Furkan Şamil Çetin, Kıvanç Salihoğlu (71’ Yiğit Kadıoğlu), Mehmet Kaan Türkmen
Yedekler : Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Acar, Furkan Çetinkaya
Teknik Direktör : Hasan Şermet
Goller : 16’ Kıvanç Salihoğlu (Kızılcabölükspor) - 23’ Volkan Serim, 62’ Alper Aydemir (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar : 45’Alpay Eroğlu, 65’ Adem Aydın (Kızılcabölükspor) - 33’ Alpay Aldemir, 45’ Fatih Gürden, 54’ Erhan Gözetlik, 75’ Selim Dedekoç (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)