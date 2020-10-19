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Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi

DENİZLİ’DE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYON KAPSAMINDA ŞAHISLARIN ÜZERİNDEN SİLAHLARIN YANI SIRA TELSİZDE ÇIKTI.

DENİZLİ 19.10.2020, 15:48
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Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahısların üzerinden silahların yanı sıra telsizde çıktı.

Denizli’de 3 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, sarjörler, ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 2 telsiz ise dikkatlerden kaçmadı.

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