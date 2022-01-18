Pamukkale’de sömestir çok daha güzel geçecek

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan 6-10 yaş grubunda yer alan çocukların katılabileceği “Sömestir Atölyesi” açıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu yarıyıl tatilinde çocuklarımıza yoğun bir ders programı ardından, tatil gibi tatil yaşatmak istedik” dedi.

Pamukkale Belediyesi, yarıyıl tatilinde “Sömestir Atölyesi” açıyor. Pamukkaleli çocukları bu sömestir tatilinde çocukları, dopdolu ve eğlenceli bir 15 gün bekliyor. Çocuklar bu 15 günlük tatille hem aileleriyle birlikte eğlenecek hem de okul yorgunluğunu atacak. Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yaşayan 6-10 yaş grubunda yer alan çocukların eğlenmesi için güzel etkinlikler düzenliyor.

Adına yakışır bir tatil olacak

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında 6-10 yaş arası çocuklar için eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası’nda saat 10.00 ila 12.00 arasında eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirilecek. Sömestir etkinlikleri kapsamında satranç, mangala, 9 taş, akıllı bardaklar, roversi, skippity, look look oyunlarını kapsayan Zeka Oyunları Atölyesi, jenga, twister, langırt oyunlarını kapsayan Oyun Atölyesi, Türkçe ve İngilizce şarkıların öğrenileceği Müzik Atölyesi, el sanatları atölyesi, film atölyesi ve kitap atölyesi olmak üzere 6 farklı aktivite yer alacak. Çocuklar bu atölyelerde hem becerilerini geliştirecek hem de eğlenme fırsatı bulacaklar.

“Bu yıl tekrardan açıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 6-10 yaş grubundaki tüm Pamukkaleli çocukları “Sömestir Atölyesi”ne beklediklerini ifade ederek, “İlkini 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz, 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle açamadığımız “Sömestir Atölyesi”ni bu yıl tekrardan açıyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza yoğun bir ders programı ardından, tatil gibi tatil yaşatmak istedik. Hem eğlenceli hem öğretici bir atölye olacak. Pandemi kurallarına göre maske ve mesafe dikkat edilerek gerçekleştirilecek atölye etkinliğimize tüm 6-10 yaş aralığındaki çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.