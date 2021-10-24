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Pamukkale’de parke çalışmaları devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin üst yapı ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akköy mahallesinde yapılan çalışmalar sona erdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizin tüm mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak için çabalıyoruz” dedi.

DENİZLİ 24.10.2021, 12:57
Pamukkale’de parke çalışmaları devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin üst yapı ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akköy mahallesinde yapılan çalışmalar sona erdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizin tüm mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak için çabalıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi her mahalleye özgü çalışmaları yapmaya devam ediyor. İlçenin yaklaşık 6 bin vatandaşın yaşamını devam ettirdiği Akköy mahallesinde ihtiyaç olan beton kilit parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. 27 sokakta gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde 65 bin metrekare beton kilit parke taşı sokaklara adeta ilmek ilmek işlendi. 2 bin 500 metrekare kaldırım ve 9 bin metrekare de bordürün kullanıldığı Akköy’de çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Mahallede parklarda da çalışmalar yapılırken, ihtiyaç olan parkların içine de beton kilit parke taşı döşeme işlemi yapıldı. Ekipler merkez mahallelerde altyapısı biten bölümlerde üst yapı çalışmalarına devam ederken, merkeze uzak mahallelerde de beton kilit parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.

“Halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin 61 mahallesinde yaşayan her vatandaşın mutluluğunda pay sahibi olmak istediklerini söyleyerek, “İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Akköy bu mahallelerimizden biri. Bu mahallemizde sokaklarda beton kilit parke çalışması ihtiyacı vardı. Birçok mahallemizde olduğu gibi Akköy’de de çalışmalara başlayıp hızlıca tamamladık. Kısa sürede tüm sokaklarda beton kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız ihtiyaç olan mahallelerde devam edecek. Biz Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın yüzünü güldürecek hangi çalışma varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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