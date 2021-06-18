Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu yeni eğitim yılına yetişecek

Pamukkale Belediyesinin eğitime değer katacak en önemli projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Okul inşaatında incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hedefimiz önümüzdeki eğitim öğretim yılına okulumuzu yetiştirmek” dedi.

Hayırseverlerin katkısıyla yapımına başlanan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Deliktaş mahallesi sınırları içinde inşası devam eden ve 9,5 milyon liraya mal olacak Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, toplam 6 kat ve 24 derslikten oluşacak. İnşaatta incelemelerde bulunan heyete projenin sorumluları tarafından detaylı bilgiler verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçecek olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu inşallah 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine yetişecek. Bugün de sayın genel müdürümüzle ve sayın başkanımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Burası proje ile öğrenci alan ve bölgemizin ihtiyacını karşılayan bir okul olacak. Bu eserle ilgili olarak Pamukkale Belediyemize ve hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim yılına yetişecek

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapımına kısa bir süre önce başlanan bu önemli eğitim yuvasının inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Rabbim bu hayalimizin gerçekleşmesini nasip etti. 24 derslikli ve 2 okulun faaliyet göstereceği okulumuzun binası tüm ihtişamıyla yükseldi. Çok şükür çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Okulumuzun inşaatında çok değerli misafirimiz Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz’ı ağırladık. Hedefimiz önümüzdeki eğitim öğretim yılına okulumuzu yetiştirmek. Bu okul ile çok iddialıyız. Gerek eğitim kadrosu gerekse son teknoloji ile donatılmış olan sınıfları ile bu okul ilimizin eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayacak. Okulla ilgili tanıtımlarımıza başladık. Bu yıl öğrenciler sınıfları doldurarak bu irfan yuvasından istifade edecek. Bu eğitim yuvasından yetişecek olan çocuklarımız bizlerin geleceği olacak. Bu okulun yapılmasına ön ayak olan başta hayırseverimiz Muhammet Serter olmak üzere bağışta bulunan hissedarlarıyla yüzü aşkın bağışçımıza, okulda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.