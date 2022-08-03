Otomobil alev topuna döndü

Denizli’de seyir halindeyken alev alan otomobil, dakikalarca yandıktan sonra küle döndü.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Buldan - Alaşehir Yolu üzerinde seyir halinde otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü hızla frene basarak otomobilini yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Jandarma ekipleri ise kaza yaşanmaması için yolu belli süreliğine trafiğe kapattı. Alev alev yanan otomobil söndürüldükten sonra küle döndü.

Soğutma çalışmaları ardından yol tekrar trafiğe açıldı.