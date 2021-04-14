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Merkezefendi’de fırınlara ramazan denetimi

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı.

DENİZLİ 14.04.2021, 10:19
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Merkezefendi’de fırınlara ramazan denetimi

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı.

Merkezefendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınları gezen Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı. Denetimlerde ruhsat, evrak, temizlik ve hijyen konularında da kontrollerde bulunan zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Denetimlerin sıkı bir şekilde Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan ayının ilk gününde gıda güvenliği ve sağlığımız için Merkezefendi Belediyesi ZABITA Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki fırınlarda ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gerekli kontrollerin ve incelemelerin yapıldığı denetimler, Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.
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