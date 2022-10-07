Merkezefendi’de cumhuriyet coşkusu erken başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bisiklet ödüllü resim, öykü ve kompozisyon yarışması başladı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Merkezefendi Belediyesi, Atatürk ve Cumhuriyet konulu bisiklet ödüllü öykü, resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Düzenlenen yarışmalara 6-18 yaş arası, başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek. 26 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek olan başvurular sadece belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yarışmalar 06 Ekim Perşembe günü başladı ve 26 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. Yarışmacıların emek vererek yapacağı eserler 26 Ekim tarihine kadar Merkezefendi Kültür Merkezi ve Merkezefendi Sanat Merkezi’ne teslim edilecek. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 29 Ekim’de düzenlenecek törenle verilecek.

“Gençlerimizin eserleri bizim için çok değerli”

Çocuklara ve gençlere, Atatürk ve Cumhuriyet bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz kesintisiz devam ediyor. Coşku ve gururla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizi çocuklarımızın, gençlerimizin gözünden görecek, onların zihinlerinden okuyacağız. Her bir eser bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Atatürk ve Cumhuriyet konulu, gençlerimizi bisiklet ile ödüllendireceğimiz resim, öykü ve kompozisyon yarışmamıza 6-18 yaş arasındaki gençlerimiz ve çocuklarımız başvurabilir” diye konuştu.