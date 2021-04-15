Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi ile Ramazan ayının ilk iki günü içinde ilçe sınırları içerisinde hazırlanan sıcak iftar yemekleri 2 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl tekrar başlatılan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi ile Ramazan ayının ilk iki günü içinde ilçe sınırları içerisinde hizmet veren 70 restoranda hazırlanan sıcak iftar yemekleri 2 bin ihtiyaç sahibi Merkezefendilinin evlerine ulaştırıldı. Hayırsever vatandaşlar iyilik hareketine bugüne kadar toplamda 236 bin 450 Türk Lirası tutarında katkı sağladı. İyilik hareketi kapsamında bin 700 gıda kolisi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. El ele iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverler merkezefendi.bel.tr internet adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

“Ramazanla güçlenen beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte büyütüyoruz”

Daha fazla ihtiyaç sahibi Merkezefendili’ye iftar yemeği ulaştırılması için hayırseverleri iyilik hareketine destek olmaya çağıran Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de bu Ramazanda da iyiliğin kazanacağını söyledi. Başkan Doğan, “Geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve pek çok özelliğiyle tüm Türkiye’ye örnek olan ‘Merkezefendi El Ele’ İyilik hareketimizle, bu yıl da ramazanla güçlenen beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte büyütüyoruz. Hayırseverlerimizin internet sitemiz üzerinden iyilik hareketimize sağladığı 25 lira ve katları tutarında katkılar, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak iftar yemeği olarak ulaşıyor. İftar yemekleri, ilk duyurumuzu takiben sistem üzerinden başvurusunu yapmış olan ve ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren 70 restoranda hazırlanıyor. Böylelikle iyilik hareketimiz aynı zamanda, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnaflarımız için de destek sağlıyor. Bunun yanında gıda kolisi ve ramazan pidesi dağıtımımız, ramazan ayı boyunca her gün devam ediyor. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışmayla her güçlüğün aşılabileceğini daha önce birçok kez ispatlayan bir milletiz. Dün birlikte başardık, bugün de birlikte başaracağız. Merkezefendi’de bu ramazanda da iyilik kazanacak. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi iyilik hareketimize destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.