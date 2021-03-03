Merkezefendi Belediyesi 1 personele 3 maaş iddialarını yalanladı

Merkezefendi Belediyesi, Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven’in Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevleriyle 3 ayrı maaş aldığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Yeterli bütçe imkanlarının sağlanmadığının vurgulandığı açıklamada “Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven tedviren yürüttüğü diğer iki görevin karşılığında herhangi bir ad altında tek kuruş ücret almamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Merkezefendi Belediyesinin resmi internet sitesi Müdürlükler bölümünde Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerinde Ayşe Güven’in isminin yer almasının ardından 3 ayrı maaş aldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesi üzerine Merkezefendi Belediyesi yazılı açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı. Belediye gelirleri ve merkezi bütçeden aldığı pay hiçbir zaman yeterli bütçe imkânını sağlamadığının vurgulandığı açıklamada bütçe imkânları doğrultusunda asgari personel istihdamı yoluna giderek kamu hizmetlerine daha çok bütçe ayırma, daha iyi hizmet etme gayreti ile yönetim yöntemi izlendiği belirtildi.

Ayşe Güven’in diğer iki görev için tek kuruş almadığı açıklandı

Özel Kalem Müdürü Ayşe güven’in üç görevi birden yönettiği konusunda bazı basın kuruluşlarının ‘skandal’ ifadeleri ile ön plana çıkartarak karalama kampanyası yürütüldüğü belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven, asli kadrosu olan Özel Kalem Müdürlüğü görevinin ücreti haricinde Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde tedviren yürüttüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevleri karşılığında herhangi bir ad altında tek kuruş ücret almamaktadır. Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven asli görevinin yanında tedviren yürüttüğü diğer iki görev için ekstra bir makam yada menfaat sağlamadığı gibi mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü kişisel fedakarlık ve gayret ile Belediyemize ve vatandaşlarımıza katkı sağlamaktadır. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde yürütülen bu görevlerin sanki kanuna aykırı olarak, kamunun zarara uğratıldığı algısının oluşturulmaya çalışılması tamamen objektif habercilik anlayışından uzak, art niyetli ve yanlıdır.”