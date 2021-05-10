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Kızının yanından dönen yaşlı kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti

Denizli’nin Kale ilçesinde kızının evinden çıkarak, yaya olarak evine dönen 85 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada kadın hayatını kaybederken, otomobil olay yerinden hızla kaçtı.

DENİZLİ 10.05.2021, 13:52
Kızının yanından dönen yaşlı kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti

Denizli’nin Kale ilçesinde kızının evinden çıkarak, yaya olarak evine dönen 85 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada kadın hayatını kaybederken, otomobil olay yerinden hızla kaçtı.

Kaza, Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, kızının evinden çıktıktan sonra yaya olarak evine gittiği esnada henüz sürücünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Fıkrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatice Fıkrak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaçan sürücünün kimliği belirlenmesi için çalışma başlattı.
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