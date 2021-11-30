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Kışın vazgeçilmez lezzeti kestanenin sofralara yolculuğu başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bin bir zahmetle toplanan kestaneler, eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak patoz işlemiyle dikenli kabuklarında ayrılmaya başladı. Geçen yıla oranla rekoltede düşüş olduğu gözlemlenen kestanenin kilo fiyatının ise 50 TL bandında olması bekleniyor.

DENİZLİ 30.11.2021, 10:24
Kışın vazgeçilmez lezzeti kestanenin sofralara yolculuğu başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bin bir zahmetle toplanan kestaneler, eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak patoz işlemiyle dikenli kabuklarında ayrılmaya başladı. Geçen yıla oranla rekoltede düşüş olduğu gözlemlenen kestanenin kilo fiyatının ise 50 TL bandında olması bekleniyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde Ekim ayında günlük yevmiyesi 700 TL ile toplanan kestaneler, 1 ay boyunca kaldığı kuyudan çıkartıldı. Eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılan kestaneler, yere serilerek patoz işlemi için hazırlandı. Traktöre takılı olan patoza 2 kişi ellerinde kürekle doldurma işlemini gerçekleştirirken, diğer yanda ise makinede ayrılan kestaneler boyutlarına göre ayrılıyor. Makineden ayrılan kestaneler çuvallara özenle doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Alandız Mahallesi Muhtarı Erol Salman, bu seneki verimin düşük olmasına rağmen kaliteli olduğunu ve yapılan işlemlerin ise zorlu olduğunu dile getirdi. Fiyatların ise bu sene 40 ile 50 TL bandında olmasını beklediklerini belirten Salman, kestanenin boyutuna göre talep gördüğünü söyledi.

“Kestaneler 1 ay kuyuda kaldı ve şuan çıkarma işlemlerini yapıyoruz”

Kestanelerin tezgahlara gelene kadar bir çok işlemden geçtiğini ifade eden Muhtar Salman, eskiden elle yapılan işlemin makine ile daha pratik olduğunu belirterek, “Ekim’in 10’u gibi toplamaya başladık ve 25’i gibi bitirdik. Kestaneler 1 ay kuyuda kaldı ve şuan çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Önceden elle çıkartıyorduk, şimdi makine çıktı. Makinenin önünde veriyoruz kestaneleri, iki boyuttan küçük ve büyük olacak şekilde alıyoruz. Büyüğü ve küçüğü ayrı fiyatlara satıyoruz. Geçen yıla göre verim biraz daha düşük ama kalitesi güzel. Fiyatların ise 40 ile 50 TL arasında olmasını bekliyoruz” dedi.

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