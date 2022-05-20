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Kıraç gençler söyledi

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konseri’ne on binlerce vatandaş katıldı. Ünlü sanatçı Kıraç gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

DENİZLİ 20.05.2022, 12:57
Kıraç gençler söyledi

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konseri’ne on binlerce vatandaş katıldı. Ünlü sanatçı Kıraç gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Gençlik Konseri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsü Festival Alanı’nda yapıldı. Yağışlı ve serin havaya rağmen on binlerce vatandaşın akın edip, hınca hınç doldurduğu PAÜ Festival Alanı’nda Türk rock müziğinin başarılı ismi Kıraç sahne aldı. Sevilen şarkılarını, gençlerin alkış ve tezahüratları arasında seslendiren Kıraç Denizlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında eserlerini hep bir ağızdan söyleyen Kıraç, böylesi güzel bir etkinlikte kendisini Denizlililerle buluşturan Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a bu güzel organizasyon için teşekkür dileklerini iletti. Rektör Kutluhan, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’ın her zaman üniversitemizin yanında olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında PAÜ Bahar Şenlikleri’ne katkı sağlamak istedikleri için Gençlik Konseri’ni bu sene PAÜ Festival Alanı’nda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Zolan, “Sağ olsun Kıraç Bey davetimizi kabul etti ve bu akşam sizlerle buluşturduk. Bu vatan için canını feda eden büyüklerimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bugün biz hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu sağlayanlar var. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını ve kanını veren tüm kahramanlarımızı saygıyla sevgiyle anıyorum” diye konuştu. Gençlerin coşkulu alkışları arasında konuşmasına devam eden Başkan Zolan, “Sizler olduğu sürece bu bayrağımız dalgalanacak, vatanımız bizim olmaya, daha güzele inşallah hep beraber yürüyeceğiz” dedi.

Taleplerinizi karşılamak için gayret sarf edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin de çalışmalarından bahseden Başkan Zolan sözlerine şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Meclisi var. Büyükşehir Belediyemizden arzu ve istekleriniz olursa siz gençler Gençlik Meclisimize ve bana iletebilirsiniz. Taleplerinizi en üst noktada karşılamak için gayret sarf edeceğiz.” Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, sanatçı Kıraç’a Denizli’nin simgesi horoz figürü bulunan plaket verdi.

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