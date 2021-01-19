Kaymakam aileleri çat kapı ziyaret etti

Çal Kaymakamı Selin Sarı, aileleri evinde ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sorunların en kısa sürede çözüleceğini belirten Kaymakam Sarı, çocuklarla yakından ilgilendi.

Denizli’nin Çal ilçesinde Kaymakam Selin Sarı, çat kapı aileleri ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sarı, aile bireyleri ile birebir sohbet etti. Ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, taleplerinin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Aileler ziyaretti memnuniyetle karşılarken ilk kez bir kaymakamın evlerine gelip sohbet ettiğini söyledi. Kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Selin Sarı, "Tüm vatandaşlarımıza her zaman kaymakamlığımızın kapıları ve gönülleri açık. Devlet olarak dilek ve temennileriniz bizim için önemli. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” dedi.