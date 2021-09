Hastaneden kaçan genç kız bulundu

Denizli’de intihar girişiminde bulunan ve hastanede tedavisi devam ederken kaçarak kayıplara karışan genç kız bulundu.

Denizli’de yaşayan Hikmet Akgün, intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akgün, tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Yakınları hastaneye geldiği sırada Akgün’ü göremeyince her yerde aramaya başladı. Can güvenliğinden endişelenen yakınları ve Polis ekipleri genç kızın bulunması için arama çalışmaları başlattı. Ailesinin ve polis ekiplerinin her yerde aradığı Genç kızın bir akrabalarında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Genç kızın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.