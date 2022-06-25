banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!

Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Görüntülerde ise bir sürücünün kaza sonrası birkaç adım attıktan sonra bayılarak düşmesi de yer aldı.

DENİZLİ 25.06.2022, 09:40
Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Görüntülerde ise bir sürücünün kaza sonrası birkaç adım attıktan sonra bayılarak düşmesi de yer aldı.

Denizli’de dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi ve Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazlar an be an kameralara yansıdı. Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hızlı bir şekilde tali yoldan gelen otomobil ile ana yoldan ilerleyen araç birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, ana yoldan giden otomobilin sürücüsü ise birkaç adım attıktan sonra bayılarak yere düştü. İlk müdahaleyi ise o anda diğer araç sürücüleri yaptı.

Yenişafak Mahallesinde ise yine benzer görüntüler kayıt altına alındı. Seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan SUV araç ile hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpmanı etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

Yorumlar (0)
20°
açık