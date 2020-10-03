banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı

SÜPER LİG’E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAMAYAN DENİZLİSPOR, İH KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

DENİZLİ 03.10.2020, 16:29
2
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor, İH Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacağı İH Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Taktiksel çalışmaların yapıldığı son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri’nde kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde hiçbir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Cezası sona eren Hadi Sacko, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İH Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Altınordu 3 6
7. Samsunspor 3 5
8. Adanaspor 3 5
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bursaspor 4 4
11. Bandırmaspor 4 4
12. Giresunspor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1