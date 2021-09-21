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Denizlili yazar Kemal Yalçın MKM’de okurlarıyla buluşuyor

Emanet Çeyiz ve Haymatlos romanlarının yazarı, "2021 Yılın Kitabı Ödülü" sahibi Denizlili usta yazar Kemal Yalçın, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okuyucularıyla buluşacak.

DENİZLİ 21.09.2021, 11:26
Denizlili yazar Kemal Yalçın MKM’de okurlarıyla buluşuyor

Emanet Çeyiz ve Haymatlos romanlarının yazarı, "2021 Yılın Kitabı Ödülü" sahibi Denizlili usta yazar Kemal Yalçın, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okuyucularıyla buluşacak.

Usta Yazar Kemal Yalçın, 24 Eylül Cuma günü saat 18.30’da ‘Mübadele Göç ve Alman Haymatlos Dostlarının Ağırlanması’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılacak, saat 19.30’da da kitaplarını okurları için imzalayacak. Merkezefendi’yi hem sanatın hem de kültürün ilçesi yapmak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm Denizlilileri usta yazar Kemal Yalçın’ın söyleşi ve imza günü etkinliğine davet etti. Başkan Doğan, “Dünyaca ünlü Denizlili yazar Kemal Yalçın’ı Merkezefendi’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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