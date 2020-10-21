Denizli’de üniversite adaylarına eğitim desteği
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ'NİN BİNLERCE GENCİN ÜNİVERSİTELİ OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİM İÇİN EL ELE PROJESİ 13 YAŞINA GİRDİ. PROJE KAPSAMINDA 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURS KAYITLARI BAŞLADI.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiği Eğitim İçin El Ele Projesi 13 yaşına girdi. Proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs kayıtları başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi, 13’üncü yılına "Merhaba" dedi. Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) öğrenim gören son sınıf öğrencisi gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi 13 yılda binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Kayıt işlemlerinin Çaybaşı Caddesinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde yapıldığı, derslerin hafta sonu, etüt ve diğer çalışmaların ise hafta içi belirlenecek olan saatlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
“13 yıl önce başlatılan ve binlerce öğrenciye umut olan Eğitim İçin El Ele Projesi”
Eğitim İçin El Ele Proje Koordinatörü Gülseren Akın, ücretsiz gerçekleştirilecek kursların gençler için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Akın, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 13 yıl önce başlatılan ve binlerce öğrenciye umut olan Eğitim İçin El Ele Projesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı. Kursumuzdan yararlanmak isteyen öğrencilerin Kent Konseyi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Gençlerimizin geleceğine ışık tutan bu projeye destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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