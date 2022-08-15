banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Denizli’de son 1 haftada 151 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 78’i maddi hasarlı, 73’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 151 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ 15.08.2022, 16:45
Denizli’de son 1 haftada 151 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 78’i maddi hasarlı, 73’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 151 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 8 ile 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 18 bin 212 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 349’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 151 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 78’i yaralanmalı, 73’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu