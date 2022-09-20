Denizli’de hayvancılığa destek sürüyor

Kırsal kalkınma projelerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin önemli bir ihtiyacını daha karşılayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Flake üretim tesisi makine ve ekipman” desteği ile üreticilerin yem girdi maliyetleri azalırken, yüksek verimlilik sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 48’inci maddesinde yer alan Denizli’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin, yem girdi maliyetlerinin azaltılması için arpa, buğday ve mısır gibi tarım ürünlerini yüksek verimlilikte yeme dönüştürmelerini sağlayacak “flake üretim tesisi makine ve ekipmanı” desteği verilmesi konusu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi ile gündeme alınan, flake üretim tesisi makine ve ekipman desteğinin üreticilerin yem girdi maliyetlerini azaltırken, hayvanlarda verimliliği artıracağı belirtildi. Serinhisar ilçesindeki Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne kurulacak flake üretim tesisinden kent genelindeki tüm üreticilerin faydalanabileceği kaydedilirken, söz konusu desteğin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, flake üretim tesisinin üreticilerin önemli bir ihtiyacı olduğunu ve kendilerine bu talebi ilettiklerinde hemen harekete geçtiklerini söyledi. Flake üretim makine ve ekipmanlarını Denizli Büyükşehir Belediyesinin alarak kentteki tüm üreticilerin kullanımına sunacaklarını anlatan Başkan Zolan, arpa, mısır ve buğday gibi ürünlerin işlenmeden hayvanlara verilmesinin bazı olumsuzluklara neden olduğunu, hayvanlara verilen bu gibi ürünlerin flake üretim tesisinde işlenerek çok daha verimli hale getirileceğini kaydetti. Bu işlemin yem maliyetini azaltıp hem de verimliliği artıracağını işaret eden Başkan Zolan, “Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğimize, Denizli Tarım İl Müdürlüğümüze hayırlı olsun” dedi.