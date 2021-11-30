Denizli’de 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Damızlık Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği Projesi” kapsamında yüzde 85 hibe desteği sağlanarak 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Damızlık Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği Projesi” kapsamında, yüzde 85 hibe desteğiyle 67 yetiştiriciye toplam 1072 küçükbaş damızlık hayvan dağıtıldı. Bakanlık tarafından 2020 ile 2022 yıllarında uygulanan Damızlık Hayvan Yatırımı yüzde 85 hibe desteklemesiyle 15 Koyun 1 Koç Alımı projesinde Denizli’de hak kazanan 67 adet yetiştiriciye 990 baş koyun 66 baş koç ile 15 keçi 1 baş teke olmak üzere toplam 1072 küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Bakanlık ve İl Müdürlüğü desteklerle, projelerle üreticilerin yanında olduklarını belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya; “Denizli’de 67 hayvancılık işletmesine katkı sağlayacak bu programda aynı zamanda sürü kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. Damızlık kalitesi yüksek olan bu hayvanların sürülere dahil olmasıyla birlikte Denizli’de küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 67 adet yetiştiricimize kura çekimi yapılarak il ve ilçe teknik personellerince küçükbaş hayvanlar teslim edildi. Dağıtımı yapılan hayvanların 2 yıl boyunca işletmelerde takibi yapılarak yetiştiricilerimize yetiştiricilik ve sağlık konusunda destek verilecektir. Destek bizden üretim sizden” dedi.