Denizli OSB ‘teknik üniversite’ için Almanya’da temaslarda bulunuyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli’ye kazandırmayı planladıkları ‘teknik üniversite’ için Berlin Teknik Üniversitesi’yle yapacakları görüşmede Almanya’daki müfredatı inceleyeceklerini belirtti.

Heimtextil & Techtextil Fuarı 2022 için Almanya’da bulunan Necip Filiz başkanlığındaki heyet, Denizli OSB Teknik Üniversitesi projesi için Berlin Teknik Üniversitesi yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Bugün yapılması planlanan heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, “Denizli OSB Yönetimi, iş adamlarımız ve sanayicilerimizin Denizli’de 2’nci bir üniversite yani teknik üniversite hayalimiz vardı. Bununla ilgili olarak çalışmalarımıza çok önceden başlamıştık. Mesleki eğitime verdiğimiz önemin, sanayicilerimizin oraya verdiği desteğin her geçen gün sonucunu gördükçe ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi fark ettik. Saha çalışmalarımız devam ediyor ve Kumkısık’ta sadece üniversite yapılabilecek bir arazinin temini yapıldı. Orada inşa edilecek üst yapılarla ilgili park ve bahçe çalışmaları başladı. Daha önceden Berlin Büyükelçiliğimiz üzerinden iletişim kurduğumuz Berlin Teknik Üniversitesi ile bir randevumuz vardı. Pandeminin son döneminde Almanya’daki vaka sayılarının artmasıyla birlikte Heimtextil Fuarı da ertelenince randevumuzu ötelemiştik. Fuarın yapıldığı Frankfurt’tan Berlin’e geçerek bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Almanya’daki müfredatı inceleyeceğiz”

Güncel eğitim veren bir teknik üniversite kurmak için titiz bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Başkan Vekili Filiz, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitimde edindiğimiz başarıyı, Denizli’de bir teknik üniversitede de farklı bir hikayeyle başlamak istiyoruz. Bu hikayenin içerisinde en son güncel Endüstri 4.0 – 5.0 dediğimiz sürdürülebilir çevreci teknolojilerin konuşulduğu, tamamen büyük veri dediğimiz karbon ayak izlerinin çok önemsendiği bir dünyadaki gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Burada yapacağımız teknik üniversitenin binası nemli değil ama içerisinde eğitim verecek akademisyenler ve o öğretmenlerin vereceği müfredat çok önemli. Mühendislik anlamında gelişmiş bir ülke olan Almanya’nın mühendislik ve teknik bilimlerdeki üniversite müfredatlarını transfer etmek istiyoruz. Bu konular ülkemizde yeterli olmadığı için değil ama bunlar güncel mi güncel değil mi bunun kıyaslamasını yapmak istiyoruz”