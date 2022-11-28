Denizli OSB, kadın çalışanlara yönelik ücretsiz meme kanseri taraması başlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalarda kadın çalışanlara yönelik ücretsiz meme kanseri taraması başlatıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Meme Kanseri Tarama Aracı ile Denizli OSB Bölge Müdürlüğü otopark alanında devam eden sağlık taramasından, 2 yıl içerisinde meme kanseri taraması yaptırmamış, 40 yaş üstü bütün kadın çalışanların yararlanabildiği belirtildi.

Denizli OSB’de çalışan sağlığı ile ilgili çalışmaları titizlikle uygulanmaya devam ettiklerini vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Toplum sağlığı açısından önem arz eden kanser tarama programı OSB içerisindeki firmalarda çalışan 40 yaş üzeri bayanlara yönelik olarak Gezici Mobil Tarama Projesi çerçevesinde meme kanseri erken teşhis ve tarama uygulaması başlatıldı” dedi.

Tüm çalışanlara meme kanseri taraması yaptırmaları için çağrıda bulunan Uslu, “Erken tanının kanser hastalığındaki en önemli unsur olduğunun bilinci ile Meme Kanseri için tarama çalışması yapıyoruz. Yapılan tarama programında çalışanlara yönelik; kanser hakkında doğru bilgiler aktarılarak, kanser gelişim sürecinin henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede tespit edilmesi, kanserden korunma ve erken tanı konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflenmekteyiz. Kanser konusunda farkındalığı artırmak, erken teşhis - tedavinin önemini anlatmak ve erken teşhis için çalıştıklarını belirtti. ’Erken teşhis hayat kurtarır’ prensibiyle 40 yaş üzeri kadınlara meme kanseri taraması yaparak erken teşhis, tanı tedavilerini gerçekleştirmelerine vesile olacağız. Böylelikle çalışanlarımızın hayatına ve sağlığına pozitif bir dokunuşta bulunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede kadınlarımızın yaşam süreleri arttırılırken yaşam kaliteleri de olumlu yönde etkilenecektir. Tüm 40 yaş üstü bayan çalışanlarımızı bu sağlık hizmetinden faydalanmaya davet ediyorum. Bize bu imkânı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Berna Öztürk’e de çok teşekkür ederim” diye konuştu.