Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

Denizli’de apartmanın çatısı vatandaşların gözleri önünde alev alev yandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Binaların sık olmasından dolayı bütün mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, büyüyen alevlere hızla müdahale etmeye başladı. Yapılan müdahalenin ardından vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın söndürüldü. Paniğin yaşandığı o anlarda çok sayıda güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.