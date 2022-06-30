Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği

DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, dolu yağışında bağ ve meyve bahçeleri zarar gören Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavaslı çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunuyor. Zirai ilaç desteği ile bağ ve meyvelerdeki dolu yaralanmalarından kaynaklı hastalıkların oluşumu önlenecek.

Kırsal bölgelerde tarımsal üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla birçok destekte bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi dolu yağışında bağ ve meyve bahçeleri zarar gören üreticilerin imdadına koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin örnek destek projesi 01-05 Haziran 2022 tarihleri arasında Denizli’de etkili olan dolu yağışının adından başladı. Dolu yağışı ile birlikte Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavas ilçelerinde bulunan bağ ve meyve bahçelerinde hasar meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğünün zarar gören bölgelerde yaptığı incelemede 1.132 üreticinin bağ, elma, kiraz, ceviz ve zeytin bahçelerinde dolu zararı meydana geldiği tespit edildi.

Gelecek sezonlarda yaşanabilecek ürün kaybı önlenecek

Bağ, elma, kiraz, ceviz ve zeytin alanlarında doludan dolayı meyvelerde meydana gelen yaralanmaların bakteriyel ve fungal hastalık etmenlerinin giriş kapısı olacağı belirtildi. Söz konusu hastalıkları önleyerek, meyve yaralarının kapanmasını sağlamak ve sonraki üretim sezonlarında da verimin düşmesine engel olmak amacıyla ilaçlama yapılması gerektiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticinin zararını engelleyerek veriminin artmasına destek olmak için söz konusu dolu yağışından zarar gören çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunmaya karar verdi. Bu çerçevede Denizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunan 1.132 üreticiye verilecek zirai ilcalar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek dağıtımına başlandı. Üreticiler teslim aldığı ilaçları bağ ve meyve bahçelerinde uygulamaya başladı.

“Her zaman üreticimizin yanında olduk”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Haziran ayı başında kentin farklı bölgelerinde etkili olan dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Zolan, "Üreticimize verdiğimiz bu destekler inşallah zararları minimuma inecek ve gelecek yıllarda da ürün veriminin düşmesi engellenecek” dedi.