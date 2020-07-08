Belediye personeline vatandaş memnuniyet eğitimi verildi
PAMUKKALE BELEDİYESİ VATANDAŞLARA DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. GEKA İLE ORTAKLAŞA DÜZENLENEN MÜŞTERİ (VATANDAŞ) MEMNUNİYETİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ’NDE ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARILDI. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI AVNİ ÖRKİ, “VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ” DEDİ.
Pamukkale Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.
GEKA ile ortaklaşa düzenlenen Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının Oluşturulması Eğitimi’nde önemli bilgiler aktarıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önemli” dedi.
Pamukkale Belediyesi vatandaşların memnuniyeti için periyodik olarak yapılan eğitimler devam ediyor. Korona virüs tedbirlerinin alındığı ve sosyal mesafe kurallarının uyulduğu eğitimler Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile ortaklaşa düzenlenen 2020 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı dahilindeki Müşteri Memnuniyeti-Şikayetlerinin Ele Alınması konulu eğitime Pamukkale Belediyesi’ndeki tüm müdürlüklerden ilgili personeller katıldı. Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Eğitmeni Kazım Ünal, şikayetlerin ele alınması ve vatandaşların memnuniyetinin sağlanması konusunda bilgileri katılımcılara aktardı. 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Aynı kapsamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri de aynı yerde 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalıştıklarını ifade ederek, “Bunu sağlamak için personellerimizin eğitiminin önemini biliyoruz. GEKA ile periyodik olarak düzenlediğimiz bu eğitime bütün müdürlüklerden personellerimiz katılıyor. Vatandaş Memnuniyeti-Şikayetlerin Ele Alınması konusundaki eğitim 3 gün sürecek. Gelecek hafta da 4 gün boyunca Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi yapılacak. Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti için neler yapmamız gerektiğini personellerimiz bu eğitimle daha iyi kavramış oluyor. Eğitime katılan personellerimiz ile bilgileri aktaran eğitmenimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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