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Aç kalan tilki indiği mahallede kuyuya düştü
DENİZLİ’DE AÇ KALAN TİLKİ YEMEK BULMAK İÇİN İNDİĞİ MAHALLEDE KUYUYA DÜŞTÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE TİLKİ MERDİVEN VE İP YARDIMIYLA DÜŞTÜĞÜ KUYUDAN KURTARILDI.
DENİZLİ 04.11.2020, 12:17
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Denizli’de aç kalan tilki yemek bulmak için indiği mahallede kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte tilki merdiven ve ip yardımıyla düştüğü kuyudan kurtarıldı.
Olay, Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aç kalan tilki yemek bulmak için mahalleye indi. Ardından mahallenin çevresinde bulunan kuyuya düştü. Sesleri duyan etraftaki vatandaşlar itfaiye ekipleri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Derin olan kuyuya inmek için merdiven kullanan ekipler tilkiyi düştüğü kuyudan ip yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen tilki doğal yaşam alanına bırakıldı.
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