40 bin yavru balık suya bırakıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan dört ayrı gölede toplam 41 bin adet yavru balık bırakıldı.

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentteki dört ayrı gölette 41 bin adet yavru balık yeni yaşam alanlarına bırakıldı. Balık popülasyonunun artırılması projesi dahilinde Aktaş Göledinde 11 bin, Hasanbeyler Göledinde 10 bin, Dımbazlar Göledinde 10 bin ve Derbent Baraj Göledinde ise 10 bin adet olmak üzere toplam 41 bin sarı sazan ve aynalı sazan yavrusu suyla buluşturuldu.

Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği yavru balık bırakma çalışmalarında, yavru balıkların Isparta’daki yetiştirme tesislerinden temin edildiği öğrenildi.