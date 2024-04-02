Program 27 Mart 2024 tarihinde Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu’nda gerçekleşti. DD iftar programı, klasik iftar programlarından farklı olarak gerek uzmanların sunumları gerekse gündeme dair konuşmalar ile verimli bir iş ve sohbet toplantısına dönüştü.

DD Genel Müdürü Ahmet Nedim ERDEMİR açılış konuşmasında “Kurumsal Yönetimde Güven” konusuna değindi; Güven kontrole mani değildir kavramını yanlış yorumladığımızı düşünüyorum. Cümlenin akışından da anlaşılacağı üzere güven önce geliyor, sonra kontrol geliyor ancak biz genelde bu cümleyi güvensiz ortamların mottosu olarak kullanıyoruz. Cümleye bir virgül ile, kontrol de güvene mani olmamalıdır diye eklemek istiyorum. Araştırmalar gösteriyor ki güven ikliminde çalışanlar daha mutlu, yenilikçi ve performanslı olabiliyorlar.

Ardından şu sözleri ekledi. Güven ve yetkilendirme olmadan kurumsallaşma yolculuğu çok yavaş ilerler. Güvenin olmadığı ortamda orta kademe yönetici yetişmesi çok zordur. DD Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Betül TOPÇU da Genel Müdür Erdemir’itamamlayıcı nitelikteki selamlama konuşmasında; güvenin aidiyet üzerine etkisi ve insanın kendini güvende hissettiğinde olumlu karşılık verme üzerine motivasyon oluşturduğu noktasındaki paylaşımlarını ekledi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE “İşletmecilik Eğitimi” konulu konuşması gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesinde İşletmecilik Eğitimin tarihi yolculuğundan bahsederek başladığı konuşmasında; “Eğitmen artık mentör ve öğrenmeyi öğrenciye bırakıyor. Yeni sistemde geleneksel metotlar artık yeterli değil. Yeni nesli analiz edip ona göre eğitim vermemiz gerekiyor. Yapay zekâ işletme için de bir şekilde yararlanmamız gereken bir konu, uzaktan veya online eğitim bir seçenek olmaya başladı. Geleneksel eğitim çok farklı bir boyut kazanacak” çıkarımlarında bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Resul Aydemir ise “Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Gelişmeler” konulu konuşmasında; İçerisinde bulunduğumuz dönemi resmedebilecek en iyi kavram “Permanent Crisis”, yani “Sürekli Kriz” diye başlayan konuşmasında, “İmparatorluklar dışsal tehdit değil ekonomi DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 2 / 3 yüzünden çöküş yaşıyorlar. Dengeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ekonomiye de uyarlamamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreç sürekli krizlerin olabileceği bir dönem, ekstrem olayların sıklığının arttığı bir dönem” olduğuna yönelik görüşlerinivurguladı. DD uzman-danışmanlarından Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Göksel YÜCEL ise “Enflasyon Muhasebesi” hakkında kritik konulara değindi; Enflasyon muhasebesi konusunda ciddi belirsizlikler var. 2024 yılının karı bu ayın sonunda vergilendirilmeye başlayacak. Rakamlarınız enflasyona göre düzenlenince kar artacak mı azalacak mı, araştırın. İş adamı arkadaşlar, mali müşavir dostlarımıza şunu sorsunlar ve bu konuyu irdelesinler: “Enflasyona göre tablolar düzeltince ne oldu, düzeltmesek ne olurdu?” Kariyerine DD ekibinde başlayan, İGA İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Ahmet Hakan Arslan “İnsan Kaynaklarında Mükemmeliyetçilik” isimli konuşmasında; “Sürekli yeniyi aramak kültürün içinde mutlaka olması gereken bir olgudur. Mükemmeliyetçi olan insanlar sürekli iyisini aramaktadır. Yetenek kavramı yönetimi ve gelişimi destekler. Mükemmeliyetçilik ise esneklik ve adaptasyonu destekler” ifadelerinde bulundu. Sonrasında müteşebbis ve profesyonel katılımcılardan; İ-Mak Redüktör Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir, Savaş Plastik Genel Müdürü Burak Savaş, Alders Tekstil İnsan Kaynakları Grup Müdürü Gülçin Kuran, Mimsan Grup Genel Müdürü Tuncay Mahitapoğlu, Esinti Deri Genel Müdürü Nuri Süngü, Yenipak Ambalaj Lojistik ve İdari İşler Yöneticisi İbrahim Yenibayrak, Tatlıbak Gıda Genel Müdürü RamazanErsoy ve Akrida Tekstil Genel Müdürü Yavuz Özdemir tecrübe paylaşımları yapmak üzere sahneye çıktılar. Gecenin anısına katılımcılar için hazırlanmış olan paketlerde yer alan “İnsan Odaklı Liderlik” kitabının yazarı Sinan Canan programa katılım sağlayamasa da kitabına has bilgileri de içeren selamlaşma videosu katılımcılara yayınlandı. DD Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman ERDEMİR’in kapanış konuşmasınıgerçekleştirdiği programda; Söz alan konuşmacıların DD ile ilgili iyi dileklerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Erdemir, “Dua, Gayret ve Vizyon” kavramlarına değindi ve bu kavramların iç içe olduğunun altını çizdi. Bu üç kavramın bir araya geldiği zaman, Allah’ın izniyle, kişinin çabalarının karşılık bulmamasının zor olduğunu belirtti.