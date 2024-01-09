Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) başarılı gazeteciler yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. Yarışmada Erzincan İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada Erzincan İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı.

Yapılan değerlendirmede İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa - (Hasan Gizli Görüntü Dalı), İHA Erzincan Muhabiri Emin Ferhat Sevilir ile Adem Küçükkaya (Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı) kategorisinde ödül aldı.