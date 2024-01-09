Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi ve bağışçısı Ekrem Akıncıoğlu geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas’ta ikamet eden ve oturduğu evi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayan hayırsever Ekrem Akıncıoğlu (73) yalnız yaşadığı evde yaşamını yitirdi. Akıncıoğlu’nun kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.

Öğle namazını müteakip Talas Dedeoğlu Caminde kılınan cenaze namazından sonra toğrağa verilen Akıncıoğlu’nun cenazesine yakınları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yönetici ve üyeleri katıldı.

Akıncıoğlu’na bağışları nedeniyle bir süre önce ÇYDD Genel Başkanı Prof.Dr. Ayşe Yüksel tarafından plaket verilmişti.