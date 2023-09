Kırşehir'e Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gelen Yılmaz, Kırşehir Valiliği ve AK Parti Teşkilatı ziyaretinin ardından Cacabey Meydanı'nda şed kuşanarak Türk Yıldızları gösterisini izledi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında "Ahilik bilincini genciyle, yaşlısıyla birlik beraberlik içinde yaşatıyoruz. Ticaret ahlakla bütünleşti. Ahilik müessesesine büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum. Ahilik anlayışı topraklarımızda yeşerterek ebediyete etmiş başta olmak üzere tüm ahi esnaf ve sanatkarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.



Ahiliğin esnaf bayramına dönüştüğünü aktaran Yılmaz, "Ahilik Haftası adeta bir esnaf bayramına dönüşmüştür. Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen bu etkinlikleri özellikle ahilikle değerlerini gelecek nesillere aktarmak son derece kıymetli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Toplumumuzun manevi bakımdan imal eden ve sarsılmaz temeller üzerine yerleştiren bir kurum olarak ahiliğin bizlere bıraktığı miras son derece önemlidir. 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan ahilik teşkilatı, ticaret, zanaat ve mesleğin ahlak ve doğrulukla kurumsallaşmış halidir. Selçuklu döneminde Türk İslam medeniyetini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, İstiklal Harbi'nin arkasındaki özveridir. Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, milletimizin kültürel kozlarında var olan açlık, yiğitlik ve dayanışma özellikleriyle İslam ahlakını yoğurarak insanlara sunulan bir yaşanmayacağımızdır. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, helal, kazanç, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve hakkın rızasını kazanmak için çalışma, çok çalışma anlayışı var. Ahi birlik ve beraberlikten güç alır. Haramdan sakınır. Ahi eşine, kardeşine, babasına ve medeniyetimize omuz verir. Ahi gönülleri fetheder. Vatanı canından, malından önce gelir. Ahilik bir insan bilimidir. Ahi her şeyde, her ortamda ve her çağda denge ve düzeni tutturandır. Ahi dağıtan değil toparlayan, yıkan değil yapandır" diye konuştu.



"132 milyar lira esnafa kredi kullandırdık"

Ağustos ayı itibariyle esnafın 132 milyar lira kredi kullandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"31 Ağustos tarihi itibariyle 132 milyar lira civarında yine bu yıl esnafımıza kredi kullandırdık. Gerek kamu bankalarına hazine destekli sunduğumuz kredi imkanlarıyla, düşük faizli imkanlarla, gerek TESCOM kanalıyla, TESK kanalıyla birçok kanalla her zaman esnafımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl biliyorsunuz büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem esnasında da bir kez daha esnafımızın ahilik kültüründen, geleneğinden aldığı güçler dayanışma anlayışını gördük. Tüm bu adımları atarken de esnafımızla istişare içinde birlikte attık. Yine son dönemde hazırladığımız orta programımızı da esnafımızla iş birliği içinde istişareyle ortak akılla hazırladık. Devlet ve millet dayanışması içinde bu yükü de hep birlikte kaldıracağız. Ahilik anlayışı içinde Ahiliğin bize gösterdiği değerlerle, kardeşlikle yardımlaşmayla, dayanışmayla, el birliğiyle, güç birliğiyle bu felaketin yaralarını da saracağız inşallah. Vatandaşımızın çok sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bütün dünyayla birlikte biz de ekonomik olarak özellikle hayat pahalılığı anlamında zorlu bir dönemden geçiyoruz. İşte bunu aşama aşama belli bir vade içinde inşallah çözeceğiz. Bunun programını hazırladık. Bu yıl geçici olarak bir yükseliş var. Bir geçiş süreci ancak gelecek yıldan başlayarak inşallah adım adım tek haneli enflasyonlara ülke olarak geri dönecek. Her yıl daha düşük bir enflasyonla iki bin yirmi altıya geldiğimizde yüzde sekiz buçuk enflasyona kadar bir düşüş başla ön görüyoruz. Ve bunu da inşallah başaracağız"



Yılmaz, "Türkiye'de insanımızın refahını kalıcı bir şekilde arttırmak istiyoruz. Bunun da sosyal adaletin de gerektirdiği adımları bugüne kadar attığımız gibi orta vadeli dönemde de, program döneminde de atmaya devam edeceğiz." diyerek şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmek zaten başlı başına sosyal refahı arttırıcı bir faktör. Büyümeyi geliştirmek ama bunun dışında eğitim, sağlık, mesleki eğitim, vergi düzenini de yapacağımız düzenlemeler bütün bu alanlarla birlikte sosyal refahımızı arttırmaya, sosyal adaleti güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye yüz yılı aynı zamanda Ahilik yüzümüz. Kardeşliğin, yüzümüzü birliğin, beraberliğin yüzyılıdır. Hiçbirimiz, hiçbir siyasi parti, hiçbir görüş, hiçbir kesim tek başına Türkiye yüzünü, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Kırşehir'den aldığımız bu ruhla, ahilikten elde ettiğimiz mirasla geleceğe yürüyeceğiz inşallah."



Yılmaz'ın konuşmasının ardından yılın ahisi, yılın çırağı ve yılın kalfasına ödülleri verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta ahilik onur ödülüne layık görüldü.