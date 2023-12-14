Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlara yönelik kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancına mensup tüm vatandaşların Hanuka Bayramı’nı tebrik ettiğini belirterek, ”Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanç özgürlüğüne yönelik, ”Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.