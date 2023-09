Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi’nin önüne akın etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

New York’ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, “Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce ‘Tayyip Baba’ diye seslenmiştim. O da bana ‘evet evladım’ diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini dile getirdi.