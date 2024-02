Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtım toplantısı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de yollarına istikrarla devam edeceklerini ve zafer kazanacaklarını söyledi.



“Sandıkları patlatacağımıza inanıyorum”

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılı 27 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı içerisindeki, çöp yığınları içerisindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Ve onun liderliğinden, onun önderliğinden, Türkiye'ye belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye yüzyılında 21. yüzyılda Türkiye artık bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak şehirler haline gelerek önemli bir gelişme kaydetti ise bunlar liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı belediyecilik hamlesinin tüm Türkiye'ye yayılmasından başlamıştır. Sizin evladınız sizin içinizden yetişen kardeşimiz nasıl ki 6 Şubat depreminde 2-3 ay süreyle günde 2 saat uykuyla belki uykusuz, o bölge insanına hizmet etmek için gayret gösterdiyse, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız sorumlu olduğu Hatay'da da o insanların yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösterdi. O insanların huzuru, psikolojik durumlarının iyileştirilmesi için insanüstü bir gayretle çalıştılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde belediye başkanımız ve Cumhur İttifakı'nın birlikte hareketiyle sandıkları patlatacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum” dedi.

Mustafa Elitaş, adayların tespitini yaparken çok gayret ettiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs, 28 Mayıs tarihinde yüzde 73 oy almışız. 31 ilçenin tamamının ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın oylarının ümit ediyorum, inanıyorum şu coşkuyu görerek ve kalabalığı görerek söylüyorum ki yüzde 70'ten fazla bir oy ile Konya sandıklarından çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



"El ele, omuz omuza, Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede yeni rekorları kırmak için büyük bir heyecanı yaşıyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bu kutlu yürüyüş günübirlik yürüyüş değil. Birilerine mevki verilen yarışlar asla değil. İnandığımız değerler etrafında bizi geleceğe taşıyacak, şehrin insanının hayatını kolaylaştıracak, devraldığımız değerleri gelecek nesillere taşıyacak çalışmaları ortaya koyan, bu işe gönül verenlerin yarışa girip nasip kimdeyse de aday olarak bu çalışmalarda yer alacak. Seçim döneminde de tüm teşkilat kademeleri olarak hep birlikte, el ele, omuz omuza, Cumhur İttifakı'nın 31 ilçenin tamamında olduğu gibi büyükşehirde de yeni rekorları kırmak için büyük bir heyecanı yaşıyoruz. Bugün bu salonda da bunu görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.



"Beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok"

Yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay ise, “Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Belediyecilik her zaman Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi ‘dün dünde kaldı can cağızım, yeni şeyler söylemek lazım' sloganıyla biz de inşallah 31 ilçemizin tamamında hizmetler yürüteceğiz. Bizim 31 ilçede tek bir hedefimiz var. Cumhur İttifakı olarak 31 ilçenin tamamında ipi göğüslemek, belediye başkan adaylarımızı inşallah 1 Nisan sabahı görevlerinin başına görmektir. Bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. İnşallah yola çıktığımız arkadaşlarımızla bu kadim şehre, Selçuklu'nun Dar'ül Mülküne hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Konya adayları ilçe ilçe sahneye çağrılarak tanıtıldı. Cumhur İttifakı'nın Konya'daki belediye başkan adayları şöyle:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Ahırlı Belediye Başkan Adayı İsa Akgül, Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Aslan, Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, Altınekin Belediye Başkan Adayı Agah Yılmaz, Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır, Bozkır Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı, Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, Çeltik Belediye Başkan Adayı Ali Meşe, Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci, Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten, Derebucak Belediye Başkan Adayı Ahmet Kısa, Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir, Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak, Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu, Güneysınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Çetiner, Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal, Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem, Ilgın Belediye Başkan Adayı Ömer Apil, Kadınhanı Belediye Başkan Adayı İrfan Karaca, Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Önal, Kulu Belediye Başkan Adayı Abdürrahim Sertdemir, Sarayönü Belediye Başkan Adayı Nafiz Solak, Seydişehir Belediye Başkan Adayı Abdulmuttalip Demirel, Taşkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Acar, Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nevzat Kolaş, Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Hasan Koçer, Yunak Belediye Başkan Adayı Subhan Günaltay."

Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ve MHP Konya milletvekilleri, teşkilat başkan ve mensupları katıldı.