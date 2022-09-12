Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, beraberinde şube müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu ve Yalçın Akkaya ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu’nda bayrak törenine katıldı.

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı iyi bir eğitim vererek geleceğe hazırlamış oluruz" diyen İhsan Sepetci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ülkeye, ilçeye, çocuklara, öğretmenlere, anne ve babalara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.