Sungurlu’da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarının ardından Sungurlu’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sungurlu’da sabah saatlerinde bastıran kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar, etkili olan kar yağışından memnun olduklarını söyledi.

Kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, "Kar yağışı oldu mu, su çok olur ve ekinler için çok iyi gelir. Kar yağdığı için şükür etmek gerekir" dediler.

Sungurlu’nun her haliyle güzel olduğunu, karlı haliyle daha güzel olduğunu aktaran bazı vatandaşlar ise, "Beklediğimiz ve özlemini duyduğumuz karın yağdığı için çok mutlu olduk ve sevindik. Sungurlu her haliyle güzelken karlı haliyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştular.