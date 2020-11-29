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Sungurlu’da ev yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesine müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ÇORUM 29.11.2020, 12:41
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Sungurlu’da ev yangını
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Çorum’un Sungurlu ilçesine müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, eski Sanayi Sitesi civarında bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine alevlere müdahale eden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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