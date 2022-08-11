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Saman yüklü tır tehlike oluşturdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu.

ÇORUM 11.08.2022, 10:09
Saman yüklü tır tehlike oluşturdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu.

Sungurlu-Boğazkale karayolunda kapasitesinden fazla saman balyası taşıyan tır kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar karayolunda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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