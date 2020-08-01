Çorum’un Sungurlu ilçesinde ocakta unutulan yemek yangın çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Akdere Köyünde Sinan Kirhan ocakta yemeği unuttu. Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören Kirhan Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu mutfak ve çatı kısmı yanarken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.