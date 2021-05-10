banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Çorum’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı

Çorum’da tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimler de aralıksız devam ediyor.

ÇORUM 10.05.2021, 17:39
Çorum’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı

Çorum’da tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimler de aralıksız devam ediyor.

İl genelinde hafta sonunda gerçekleştirilen denetimlerde 84 market, 326 araç ve 391 kişi denetlenirken, denetimler sırasında muafiyet, görev ve şehirlerarası seyahat izin belgeleri sorulurken HES kodu ve asayiş yönünden de kontroller yapıldı. Kontrollerde 4 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği, 2 iş yerinin de açılış-kapanış saatlerine uymadığı tespit edildi.

Denetimler sonunda 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.
Yorumlar (0)
15°
açık