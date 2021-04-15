Aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Çorum Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortaklığı ile yürütülen evlere sıcak iftar yemeği götürme hizmeti bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ile aşevini ziyaret eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında bilgiler alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazırlanan yemekleri inceledi.

Her gün binden fazla kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Rahmet ve bereket iklimi olan ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemi şartları gereğince bu sene de iftar çadırı kuramadık. Ama geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Çorum Valiliğimiz ve Çorum Belediyemiz işbirliği içerisinde hemşehrilerimize iftar saatinde sıcak yemek ulaştırıyoruz. Burada, aşevinde yemekler öğle saatlerinden itibaren yapılmaya başlanıyor ve özel ambalajlarda ısısı muhafaza edilerek iftar öncesi 1000’in üzerinde hemşehrimize ulaştırılıyor” dedi.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırma hizmetinin hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla yürütüldüğünü belirten Candan, “Bugüne kadar yardım yapan epeyce bir hayırseverimiz var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu hizmetin devamı için yardımsever hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hesap numaralarına paralarını yatırarak hayırseverlerimiz sıcak yemek dağıtımına katkıda bulunabilirler. Bunun dışında da yardım yapmak isteyenler, gıda paketi dağıtmak isteyenler yine aynı çerçevede bizlere ulaşarak bu yardımları yapabilirler" diye konuştu.