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Altın Koz Sosyal Tesisleri marka tescili aldı

Oğuzlar Belediyesi tarafından hizmet veren ve su sporları, tekne turu, doğa harikası manzarası ve ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda her geçen gün kendini geliştiren Altın Koz Sosyal Tesisleri markası tescillendi.

ÇORUM 10.09.2021, 17:24
Altın Koz Sosyal Tesisleri marka tescili aldı

Oğuzlar Belediyesi tarafından hizmet veren ve su sporları, tekne turu, doğa harikası manzarası ve ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda her geçen gün kendini geliştiren Altın Koz Sosyal Tesisleri markası tescillendi.


Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu 41. ve 43. sınıflarda marka tesciline kavuşan Altın Koz Sosyal Tesisleri’nin müşteri odaklı hizmet kalitesini arttırmak için her geçen gün kendini yenilediğini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, marka tescili ile de bunu belgelendirdiklerini kaydetti. Başkan Yıldırım; "Spor, kültür ve eğlence hizmetlerini içeren 41. sınıf ve yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetlerini içeren 43. sınıf kapsamında yaptığımız başvurularımız doğrultusunda Altın Koz Sosyal Tesislerimiz marka oluşunu tescilledi. Oğuzların turizm ile gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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