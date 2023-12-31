JD.com'un resmi WeChat hesabından yapılan açıklamaya göre mahkeme, Alibaba’nın pazar hakimiyetini kötüye kullandığına karar verdi ve şirketi 1 milyar yuan (140,68 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

"Bu, Çin'in tekel karşıtı yasal sürecinde önemli bir an olacak" denilen JD.com açıklamasında, Pekin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Alibaba ile birlikte Zhejiang Tmall Network Co ve Zheijang Tmall Technology Co’nun da tekelcilik yaptıklarına ve JD.com’un ciddi zarar görmesine neden olduklarına karar verdiği belirtildi ve şöyle denildi:

"Bu karar yalnızca JD'nin 'ikiden birini seç' tekeline karşı direnişi açısından adil bir karar değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü yoluyla piyasa adaletini ve rekabet düzenini korumada bir dönüm noktasıdır.”

JD.com'dan yapılan açıklamada, Pekin Yüksek Halk Mahkemesi'nin Alibaba Group Holding Limited ile Zhejiang Tmall Network ve Zhejiang Tmall Technology'nin pazar hakimiyetlerini kötüye kullandıklarına ve "ikiden birini seçmek" olarak bilinen tekelci uygulamaları benimseyerek JD.com'a ciddi zarar verdiklerine hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar sadece JD'nin 'ikiden birini seç' tekeline karşı direnişi için adil bir karar değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü yoluyla piyasa adaleti ve rekabet düzeninin korunmasında bir dönüm noktasıdır" denildi. "Bu, Çin'in tekelcilik karşıtı yasal sürecinde önemli bir an olacak."

Alibaba, 2021 yılında da, Çin'de yürütülen bir anti-tröst soruşturmasında, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2,75 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Hibya