"Biz Cumhurbaşkanımıza olan inancımızı kaybetmedik"

Kırkağaçlı mısır üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan TMO tarafından 6 TL olarak açıklanan 2023 yılı mısır alım fiyatının tekrar revize edilmesini ve en azından 7,5 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde her yıl 30 bin dekar yemlik mısır ekilirken, yaklaşık 45 bin ton ürün elde ediliyor.



İHA muhabirine konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Kırkağaçlı mısır üreticileri olarak açıklanan mısır fiyatları ile ilgili şunları söylemek istiyorum. İnanın biz fındıktaki fiyat artışına baktık. Fındıkta yüzde 52 bir fiyat artışı var. Bu devletin destekleme fiyatı. Buğdayda yüzde 36’lık bir fark verildi buğday üreticisine. Devletimizin ve hükümetimizin de içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önüne alıp Kırkağaçlılar olarak buğdayda verilen destekleme fiyatını yüzde 36’lık farkı bekliyorduk. Bu da 7.70 TL yapardı. Çünkü geçen mısır alım fiyatı yıl 5.5 TL idi. Bunun üzerine yüzde 36’yı koyduğumuz zaman 7.70 TL bir rakam karşımıza çıkıyordu. Bizde bunu umut etmiştik. Mısır fiyatlarına yapılan artışlar, yem fiyatlarını otomatik etkiliyor. Yem fiyatları yükselince marketlerdeki et, yoğurt, süt, yumurta, peynir, sucuk, salam fiyatlarını yükseltiyor diye düşünmüş olabilirler. Tabi böyle olunca da enflasyonda da büyüme meydana geliyor. Belki hükümetimiz enflasyonu baskı altına almak için bu tür bir tedbir almış olabilir ama yüzde 5’lik bir fiyat artışı da gerçekten Kırkağaçlı çiftçilerimizde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü biz samimi söylüyorum en azından buğdaydaki yüzde 36’lık artışı mısırda da bekliyorduk. Fakat Kırkağaçlı çiftçilerimizin beklentisi Cumhurbaşkanımızın bunu mutlaka revize edeceği yönünde. En azından 7-7,30 bandında bir fiyat açıklanırsa Kırkağaçlı çiftçilerimiz gerçekten Cumhurbaşkanımızdan bunu bekliyor. Eğer bu olmazsa, hiç olmazsa yıllardan beri hiç değişmeyen 3 kuruş mısır destekleme primimiz var. Bari bunda bir yükselme olursa çiftçimiz bir nebze olsun rahatlar. Bunda da beklentimiz 1,5 TL. Bu verilirse ne olur? 6 TL mısır fiyatına 1,5 TL destekleme fiyatı eklenirse mısırımız 7,5 TL’ye gelmiş olur. Buda çiftçimizde memnuniyet oluşturur. Biz Cumhurbaşkanımıza olan inancımızı kaybetmedik. Bu revizeyi Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza Kırkağaçlı çiftçilerimizin selamlarını iletiyorum. Sizden böyle bir beklentimiz var. Sesimizi duyar ve bu fiyat revizesini gerçekleştirirseniz çok seviniriz. Yeni çalışma döneminizde sizlere ve tüm arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.



Kırkağaç’ta her yıl 30 bin dekar danelik yemlik mısır ekildiğini kaydeden Özarı, "Bu da yaklaşık 45 bin ton yemlik mısır demek. Yani yurt genelinde 8,5 milyon ton, Kırkağaç’ta ise 45 bin ton üretim var. Kırkağaç’ın yurt genelindeki mısır üretimine büyük destek verdiğini düşünüyorum. Mısır fiyatında yapılacak bir revizenin buğdaydaki gibi devletimizi zorlayacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye’de 20 milyon ton buğday üretimi var. Mısır üretimi ise 8,5 milyon ton. Bunun hepsini de TMO alamayacağı için revizeye olan umudumuzu hala koruyoruz” dedi.



"Reisimizden bu işe el atmasını bekliyoruz"

Uzun yıllardır Kırkağaç’ta çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Halil Coşan ise, “Kendimi bildim bileli çiftçiliğe devam etmekteyim. Bu yıl bu açıklanan fiyatları çok düşük bulduğumuzdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan bu fiyatları revize etmesini istiyoruz. Şu an ki girdilere göre verilen 6 TL’lik fiyat çok düşük geldi bize. Yani bu çiftçinin bitişi olacaktır. Onun için Reisimizden bir an önce bu işleri el atmasını talep ediyoruz. Mısırın gübresi, tohumu her şeyi üzerine farklılıkla koydu. Şu an gübresi, tohumu, mazotu aşırı derecede yükselmesine rağmen, mısır fiyatı geçen seneki fiyatlar da kaldı. Onun için bir an önce Reisimizden mısır fiyatlarını revize etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Mısırda açıklanan fiyatı çok düşük bulan çiftçilerden Halil Coşan'ın minik torunu 6 yaşındaki Halil Kerem Coşan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tayyip Dede seni çok seviyorum. Mısır fiyatlarını yükseltir misin?" diyerek seslendi.