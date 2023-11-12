Değişimcilerin kurultay zaferinden sonra bütün gözler, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün yerine kimin geleceğine çevrilmişti. Bu görev için çeşitli isimler ileri sürülürken CHP lideri Özel, yakın çalışma arkadaşlarına sürpriz bir karar açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şükran hanımla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Şükran hanım, görevinin gerektirdiği her türlü deneyime, liyakate ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu sürpriz kararı yakın çalışma arkadaşlarından olumlu tepki aldı.